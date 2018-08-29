«КП» Аршинцево убирает город к новому учебному году

Сотрудники управляющей компании «КП» Аршинцево готовят Керчь к новому учебному году и ко Дню города.

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «КП» Аршинцево проводит работы в рамках подготовки к новому учебному году и Дню города.

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На данный момент уже проведено множество работ: вблизи школы № 19 был произведён покос травы, покраска мусорных контейнеров, ремонт ограждения контейнерной площадки; вблизи школы № 14 произведена уборка прилегающей территории.

На очереди и другие школы.

Приводится в порядок территория Молодёжного парка, сквера на бульваре Пионеров, территория, прилегающая к ДК «Корабел».

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