«КП Аршинцево» устранит проблемы на улице Нестерова

Жители улицы Нестерова обратились за помощью в редакцию КерчьИНФО, чтобы разобраться в насущной проблеме.

В конце улице Нестерова за домом №29 находится хозяйственный двор управляющей компании «КП Аршинцево», в связи с чем за домом стоит неимоверная вонь и антисанитария. Жители улицы жалуются, что невозможно вывесить белье, открыть окна, у жителей уже начались приступы аллергии.

Также около дома образовалось жуткое болото из-за того, что уже не первый месяц вытекает канализация из многоэтажки и прилежащих к ней домов.

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Мы позвонили исполняющему обязанности директора управляющей компании «КП Аршинцево» Игорю Вячеславовичу СЕМЕОНЧЕВУ. Он сообщил, что компания проводит определенную реорганизацию работы предприятия и чистит хоздвор.

«Во дворе долгое время находились залежи разного мусора и стойматериалов. В ближайшее время все будет зачищено и неприятный запах пропадёт», — отметил Игорь Вячеславович и пообещал решить проблему с канализацией.

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