КП «Аршинцево» в Керчи находится на стадии банкротства

Сегодня в Керчи прошла внеочередная сессия городского совета.

Вопросом повестки дня на заседания внеочередной сессии стал вопрос о корректировке бюджета. Вызвана она необходимостью выплатить заработную плату сотрудникам муниципального унитарного предприятия «Аршинцево», которое находится на стадии банкротства. Для того, чтобы защитить 134 работающих на предприятии человека, требуется создать резервный фонд на 2 710 000 рублей и выплатить эти деньги из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

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В ходе заседания керченские депутаты признали, что КП «Аршинцево» на данный момент находится в бедственном положении.

Напомним, что с 1 января в Крыму действует региональный оператор, а вывозом мусора в Керчи будет заниматься «ЖилсервисКерчь».