Краеведы Керчи обсудили происхождение народов

В Центральной библиотеке им. В. Г. Белинского рассказали об исследованиях связанных с происхождением народов.

Лето — обычная пора отпусков, пляжных развлечений и морских прогулок, тем более для жителей города у двух морей. Но есть люди, которые не хотят проводить лето в праздном безделии, а предпочитают использовать отдых с пользой. Вот и участники клуба краеведов при ЦГБ им. В. Г. Белинского решили не расходиться на летние каникулы, а продолжить встречи и в сезон отпусков.

Июльское заседание клуба не омрачил даже проливной дождь, решивший надолго застрять у наших берегов — не до того было краеведам. Жаркую дискуссию, разгоревшуюся по поводу происхождения народов, населявших Древнюю Русь, и происхождения древних народов Крыма, хлынувший ливень только слегка охладил. И было из-за чего поспорить!

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Александр Владимирович Бельский, руководитель клуба краеведов, рассказал об исследованиях, проводившихся в Симферополе, связанных с происхождением народов. О том, как срез человеческой волосинки хранит генетическую информацию о предках человека.

Например, кто такие караимы? Это один из самых древних народов нашей планеты, история которого насчитывает не один десяток столетий. На вопрос «Кто такие караимы?» пытались получить ответ многие специалисты, занимающиеся изучением человека. Одни учёные рассматривали караимов как представителей тюркских народов, другие — как иудеев, третьи — как исконный народ Крыма. И по сей день нет однозначного мнения по вопросу о принадлежности данного народа к какой-либо этнической группе.

За беседой время пролетело довольно быстро и, прощаясь, клубовцы решили продолжить начатый разговор на следующей встрече.

Хотите узнать, о чём так спорили краеведы? Тогда приходите в Центральную библиотеку им. В. Г. Белинского в отдел абонемента и принимайте участие в краеведческих встречах. Запись в библиотеку и клуб краеведов осуществляется бесплатно.

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