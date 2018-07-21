Новороссийск — город который удивил наших читателей своей красотой

Наши постоянные читатели прислали в редакцию КерчьИНФО красивые фотографии из прекрасного города Новороссийск.

Ребята очень тепло отозвались об этом городе и сказали, что обязательно приедут туда еще раз, потому что увидели только половину всех достопримечательностей. Они прошлись по городу, посетили несколько музеев и побывали на набережной, которая им очень понравилась и о которой они тепло отзывались.

Ребята также увидели в городе фанатов керченского футбольного клуба «Океан», который в этот день играл против команды из Новороссийска.

«Красивая, а главная ухоженная набережная – вот чего не хватает нашему с вами любимому городу Керчи», — написала нам наша читательница.

А как вы думаете, чего не хватает нашей набережной? Пишите ваши мысли в комментариях!

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