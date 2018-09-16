Краснодарские предприятия наладили свои поставки благодаря Крымскому мосту

Десятки краснодарских предприятий по производству бытовых товаров, стройматериалов, техники и текстиля постепенно увеличивают поставки в Крым благодаря Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил ТАСС руководитель краевого департамента промышленной политики Иван КУЛИКОВ.
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Для перевоза продукции они используют небольшие грузовики, так как движение для большегрузов откроется только с 1 октября.
«Крымский мост даст новые рынки сбыта, и сегодня они уже есть — малогабаритные грузовички уже ходят, и наши изготовители сегодня активно этим пользуются: логистика сократилась, есть перспективы увеличения сбыта, новый рынок», — рассказал глава департамента.