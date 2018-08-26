«Красные дни» в Крыму: туристический сезон заканчивается

На дворе август — совсем скоро школьники и студенты вернутся к своим «трудовым будням», а значит, многие туристы заканчивают свое путешествие по Крыму и возвращаются по домам.

Курортные города пустеют, их улицы становятся свободными и удобными для проезда местных жителей… А вот с трассами все происходит в точности наоборот. Народ торопится в сторону материка, создавая многокилометровые заторы. По всему пути от Симферополя до Керчи постоянно происходят мелкие, но очень мешающие движению аварии. А в качестве «бонуса» — дорожные работы по строительству трассы «Таврида», которые добавляют масла в и без того разгоревшийся огонь крымских пробок.

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Как и ожидалось, самым проблемным участком крымских трасс стала дорога в районе Феодосии с ее многочисленными пешеходными переходами и узкими полосами для движения. Никакие правительственные меры не спасли ее от огромного потока туристов, мечтающих поскорее попасть на Крымский мост, а за ним и в родной город. Так что планируйте свой маршрут заранее и учитывайте возможность преодолеть путь до Керченского пролива отнюдь не с первого раза.

На «Яндекс. Пробки» практически вся дорога возле Феодосии показывается красным.

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