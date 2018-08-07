Крепость «Керчь» обзаведется улучшенной смотровой площадкой с видом на Крымский мост

Крепость «Керчь» в будущем обзаведется улучшенной смотровой площадкой с видом на Крымский мост. Об этом сегодня рассказал Сергей БОРОЗДИН на совещании в администрации города.

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По его словам, после того, как там отремонтируют дорогу, которая на данный момент в ужасном состоянии смотровая площадка которая там уже существует станет еще лучше.

Также еще одна площадка может появиться в районе Войкова:

«Со стороны Войкова у нас пока ничего нет, но у нас сейчас началась реконструкция Комсомольского парка, и мы ищем сейчас инвестора, который построит малую форму Крымского моста, для того, чтобы это была фотозона, чтобы туда можно было зайти сфотографироваться. И миниатюра должна находиться на фоне основного моста», — заявил глава администрации.

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