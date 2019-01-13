Крепость «Керчь» показали по центральному телевидению

Археолог, кандидат исторических наук, заведующий научно-исследовательским отделом «Крепость Керчь» и член общественного совета по строительству Крымского моста Юрий БЕЛИК опубликовал на своей личной странице в социальной сети «Facebook» трёхминутную видеозапись с кадрами из крепости «Керчь».

На этот раз керченскую крепость снимали для программы «Выходные на колесах». Её показали по центральному телевидению.

Ведущий программы Андрей ЛЕОНТЬЕВ вместе с Юрием БЕЛИКОМ рассказали интересные факты о самом крупном фортификационным сооружением в Крыму.

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«Внутри крепости камни находятся в очень хорошем состоянии, как-будто отесаны только вчера, хотя им больше 150 лет. К ним никогда не прикасалась рука реставратора. Это касается абсолютно всех построек крепости», — сообщает Андрей ЛЕОНТЬЕВ.

Ведущий программы сообщил зрителям, что когда-то крепость «Керчь» использовалась в качестве тюрьмы. На стенах он нашел множество надписей, самая ранняя их которых датирована 1917 годом.

Крепость «Керчь» до сих пор находится в отличной состоянии, потому что раньше были высокие требования к строителям