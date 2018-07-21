Крепость «Керчь» продолжают исследовать

Сотрудники фонда «Археология» продолжают исследовать самую большую российскую крепость 19-го века. В этом году работы фонда в крепости «Керчь» поддержаны Грантом Президента Российской Федерации. Поэтому к исследованиям удалось привлечь большое число волонтеров.

«За три недели исследований было расчищено от земли и мусора одно из важнейших крепостных сооружений — редюит прикрытого пути, а также прилегающая к нему территория. Удалось установить, что он выполнял не только оборонительные функции, но и предназначался в качестве гауптвахты. В самом редюите было раскопано помещение дровяного склада и основание печи. Сама печь, по всей видимости, была взорвана, от чего обрушилась часть стены здания и перекрытия. Попало ли в неё случайно взрывчатое вещество или это была преднамеренная акция пока не известно. Открыты и другие до селе не известные конструктивные особенности этого сооружения», — рассказал информационному агентству КрымИНФОРМ директор по развитию фонда «Археология» Олег МАРКОВ.

Участникам работ уже удалось добраться до первоначальных каменных полов сооружения. Для этого им пришлось снять два метра шлака и спрессованных свиных экскрементов (раньше на данном месте находилась свиноферма). Добраться до редюита было не просто: весь мусор за годы спрессовался в монолитную массу, а все ближайшая территория была завалена камнями.

Читайте: В Крыму пройдет поисковая экспедиция «Аджимушкай»

Во время работ по очистке, археологами был обнаружен фрагмент так называемой «марсельской» черепицы с изображением лежащего льва.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.