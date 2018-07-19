Крепость Керчь радует новым развлечением: Богатырская застава

К радости всех любителей истории с 17 июля 2018 г. в крепости Керчь организуется новая интерактивная программа для взрослых и детей – Керченская Богатырская Застава.

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Каждый посетитель крепости сможет оказаться в древних временах и стать самым настоящим богатырём-дружинником, выйдя на Богатырское поле, где его ждут приключения и испытания. Гости крепости смогут поучавствовать в состязательных боях в мягких доспехах, пометать копья и топоры, пострелять из лука и рогатки и многое другое.

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