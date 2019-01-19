Крещенские купания в Керчи: несколько десятков горожан окунулись в холодное море (ФОТО И ВИДЕО)

Сегодня все православные отмечают великий праздник Крещения Господня. Во всех храмах Керчи прошли богослужения и освящение воды. Несколько десятков керчан не побоялись окунуться в холодную крещенскую воду.

Сотни керчан собрались у храма Иоанна Предтечи. После обряда освящения воды участники мероприятия прошли на набережную, где служителями собора была освящена морская вода и все желающие стали окунаться в море.

Керчане активно принимали участие в крещенских купаниях. В округе царила праздничная атмосфера и ощущался бодрый дух.

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На месте купания дежурили МЧС и медики. Для керчан оборудованы места для переодевания и предоставлен горячий чай.

Крещение купания в Керчи: несколько десятков горожан окунулись в холодное море