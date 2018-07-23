«Крымгазсети» информирует!

Абонентам Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

Абонентам Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» в срок до 21.08.18г. необходимо оформить изменения в заключенные и действующие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с потребителями, в части приведения в соответствие с п.41 предусмотренном Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» (далее Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013г. № 410 (далее Правила).

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Дополнительным соглашением предусматривается:

— включение прав Заказчика, перечисленных в п.41 Правил;

— изменение периодичности проведения технического обслуживания газового оборудования не реже 1 раза в год.

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