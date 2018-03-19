Крымчанам предлагают выбрать президента Украины (ВИДЕО)

Петр ПОРОШЕНКО заявил, что «единственный президент, которого будет выбирать Крым – президент Украины». Об этом он сообщил на своей официальной странице в Твитер.

«Последние несколько дней у меня были интенсивные международные контакты, где мы получили заверения касательно непризнания выборов президента России в Крыму. Единственный президент, которого будет выбирать Крым – президент Украины. Я по этому поводу не имею никаких сомнений», — отметил украинский лидер.

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Также, Петр ПОРОШЕНКО пояснил, что выборы в Крыму — ещё одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту.

Также, стало известно, что министр иностранных дел Украины передал коллегам из стран Евросоюза список из 140 человек, которые принимали участие в организации и проведении выборов президента России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, более 90% крымчан на выборах президента РФ поддержали самовыдвиженца Владимира ПУТИНА.

Фото и видео: социальная сеть Твитер

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