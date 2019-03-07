Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край

Энергосистема Крыма начала выдавать избыток собственной генерации в Кубанскую энергосистему. Это произошло в результате завершения комплексных испытаний второго блока Таврической ТЭС. Об этом сообщают в министерстве топлива и энергетики Российской Федерации.

«В Крыму завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. В условиях работы уже введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, крымская энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и обеспечивала выдачу в кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности. Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период минимального потребления», – говорится в сообщении министерства.

Читайте: В Крыму повысится оплата за электроэнергию

Во время испытаний с включением второго блока Таврической ТЭС на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты АО «СО ЕЭС» обеспечили устойчивую работу Крымской энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей. Для этого в ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового генерирующего оборудования Таврической ТЭС выполнены расчеты электроэнергетических режимов Крымской энергосистемы с учетом мощности нового объекта генерации.