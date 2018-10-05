Крым поделился электроэнергией с Кубанью

Вчера впервые Крым направил излишек электроэнергии в Кубань. Избыток мощности в объеме 28 МВт был передан по энергомосту «Кубань-Крым» в сторону Кубанской энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ со ссылкой на замминистра Андрея ЧЕРЕЗОВА. По его словам, запуск Таврической, Балаклавской и Сакской ТЭЦ полностью покрывает потребность Крыма в электроэнергии.

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Вчера в утренние часы суммарный объем электроэнергии, вырабатываемой крымскими ТЭС, составил 542 МВт. Излишек, генерируемой на полуострове энергомощности, составил 28 МВт, которые были переданы в Кубанскую сторону по энергомосту.

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