Крым предостерёг Украину от новых провокаций в Керченском проливе

Украине придётся соблюдать международные нормы права, законы и интересы Российской Федерации, чтобы пройти через Керченский пролив. Об этом сообщил глава комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий ГЕМПЕЛЬ, пишет РИА Новости Крым.

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«Украинские корабли могут проходить через Керченский пролив с соблюдением международных норм права, соблюдая законы и интересы нашего государства, и не оскорбляя достоинства своего государства, ведя себя как провокатора самого низкого пошиба», — заявил глава комитета.

Он также отметил, что любые провокации будут пресекаться жестким способом.

«Киевским властям стоит все хорошо взвесить, прежде чем планировать новые провокации в Керченском проливе», — сказал Юрий ГЕМПЕЛЬ.

КерчьИНФО напоминает, что 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и из Черного моря направились в сторону Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям российских властей и в результате были задержаны 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. Уже в декабре Киев заявил, что намерен снова направить свои военные корабли через Керченский пролив, только на этот раз с привлечением своих «международных партнеров».