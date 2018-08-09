Крым вошел в 10-ку регионов с самым дорогим бензином

По данным Росстата, Крым занимает девятое место в рейтинге субъектов Российской Федерации с самыми высокими ценами на топливо.

При этом город федерального значения Севастополь в «бензиновую десятку» не попал — как сообщает РИА Новости Крым, он оказался на 16-ом месте из 85 регионов страны, что в общем-то тоже отнюдь не обнадеживает.

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На данный момент разница между ценами на топливо в различных субъектах РФ составляет более 30%, при том что эти цифры, к сожалению, не находятся в прямой зависимости с зарплатами граждан.

Лидером антирейтинга стал Северный Кавказ, а самый дешевый бензин можно залить в бак в Липецкой области и в Москве.

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