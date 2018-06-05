Крым вошел в ТОП-10 фестивальных регионов России

Республика Крым вошла в топ-10 самых фестивальных регионов России для событийного туризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы туристического сервиса Tvil.ru.

По результатам опроса Крым набрал 38% всех голосов туристов с фестивалями «Барабулька» в Феодосии, «Боспорские врата» в Керчи, Koktebel Jazz Party в Коктебеле, ZB Fest в Балаклаве и Extreme Крым на мысе Тарханкут.

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Вместе с Крымом в первую десятку вошли Тверская и Тульская области, Алтайский край, Калужская, Ярославская, Владимирская, Московская, Вологодская и Ростовская области

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