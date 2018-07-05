Крым вошел в топ-5 регионов России с самым грязным воздухом

Роспотребнадзор составил список регионов с самым грязным воздухом в России. Перечень составлялся исходя из доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Так, первую строчку заняла Бурятия, за ней следуют Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым — оба региона на пятом месте.

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Как пишет издание «Известия», данные о загрязненности воздуха в Крыму не касаются курортных зон, где нет промышленных предприятий. В целом же, на уровень загрязнения в городах больше всего влияют автотранспорт и заводы.

Также причинами плохого качества воздуха являются отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатация устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных.

На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.

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