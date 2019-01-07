«Крымавтодор» и коммунальные службы начал расчищать улицы Керчи

Коммунальные службы вместе с «Крымавтодором» начали расчистку Керчи от последствий утреннего снегопада. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщили глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН.

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«От компании «Крымавтодор» на дорогах города сегодня работает 3 единицы техники. Расчищают снег и ведут подсыпку. Гололёд — такой сюрприз на дороге представляет серьёзную опасность. И уже с утра очевидцы сообщили о нескольких ДТП. Помощь в этой работе оказывают специалисты МУП «ЖилсервисКерчь», чтобы ликвидировать неприятные последствия снегопада, как можно скорее», — рассказал глава администрации.

Помимо этого, Сергей БОРОЗДИН также сообщил, что кроме уборки снега и подсыпки, в разных районах города ведут обрезку и уборку поваленных деревьев и что данная работа проводится «в тесном взаимодействии с ЕДДС».

«Спасибо керчанам за оперативное информирование о последствиях стихии, а также «бойцам невидимого фронта» — нашим коммунальщикам, которые в праздник делают нашу жизнь комфортнее», — подытожил глава администрации.