«Крымавтодор» начал использовать новую технологию по ремонту дорог

В Крыму начали применять новую технологию по ремонту на дорогах, которые не требуют капитального ремонта. Об этом Крымскому информационному агентству заявили в пресс-службе «Крымавтодора».

На данный момент в Керчи применение данного метода ремонта дорог не было зафиксировано. В пресс-службе ведомства было отмечено, что использование струйно-инъекционного метода отлично проявило себя в Симферополе, где с его применением было отремонтировано 6 тысяч м2 дорог.

«И хотя этот метод не может заменить капитальный ремонт дорог, он позволяет значительно улучшить качество ямочного ремонта. Струйно-инъекционный метод ремонта используется «Крымавтодором» сравнительно недавно, до него ямочный ремонт проводился вручную методом прямой и обратной пропитки. Сейчас же ликвидация ям производится с помощью специальной машины, которая позволяет быстро и в тоже время качественно привести в порядок проблемные места автомобильных дорог», — заявили в ведомстве.

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