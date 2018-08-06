Крымавтодор отремонтировал еще 1700 м2 дорог

Сотрудники Крымавтодора отремонтировали участок автомобильной дороги Евпатория — п. Мирный в районе села Абрикосовка. Об этом сообщила пресс-служба Крымавтодора.
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Дорожники выполнили ликвидацию деформации дорожного полотна горячей асфальтобетонной смесью на площади 1235 м2, и устранили колейность на площади 1700 м2. Также сотрудники ГУП РК «Крымавтодор» уложили выравнивающий слой с помощью асфальтоукладчиков.
Кроме того, на проблемном участке дороги проведена отсыпка и укрепление обочин, а также выравнивание их автогрейдером — 5 км. После проведения работ нанесена разметка.