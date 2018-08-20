«Крымавтодор» отремонтировал 200 тысяч кв. м. дорог Крыма

Летом в Крыму активно строились дороги.

По сообщениям Крымского информационного агентства, которое ссылается на Мининформ РК, в июле «Крымавтодор» отремонтировал порядка 200 тысяч кв. м. региональных и межмуниципальных дорог Крыма.

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Отмечается, что наибольшие объёмы работ были выполнены в Черноморском, Красногвардейском, Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районах.

В Сакском районе завершили текущий ремонт участка дороги Евпатория – Мирный в районе села Абрикосовка. Продолжается ремонт дороги Евпатория – Мирный в районе села Приветное. Также сотрудники «Крывавтодора» ремонтировали и выравнивали дороги в Красногвардейском районе. В Феодосии на участке дороги Владиславовка – Каменское – Семисотка – Батальное дорожники заасфальтировали 6 км проблемного участка дороги.

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