Крымавтодор получил 32 единицы новой спецтехники

Для нужд ГУП РК «Крымавтодор» приобретено 32 единицы спецтехники отечественного производства. На этой неделе руководителям администраций Ялтинского, Черноморского и Феодосийского районов специалистами предприятия была продемонстрирована новая дорожно-строительная техника, приобретенная на субсидию, выделенную Министерством строительства и архитектуры Республики Крым для сноса самовольных построек. Об этом сообщает пресс-служба Крыматодора.

И.о директора ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрий КРИВЕНКО отметил, что это значимое для Крымавтодора событие, ведь в последний раз парк техники обновлялся 20 лет назад. Он пояснил, что для организации сноса незаконных построек организовано отдельное ремонтно-строительное управление, в которое приглашены 72 специалиста. На сегодняшний день управление укомплектовано и готово к работе.

В частности, предприятием закуплены 2 экскаватора мощностью 300 и 169 л.с., минипогрузчик и автогрейдер. Приобретены два седельных тягача с полуприцепами мощностью 420 л.с. и грузоподъемностью до 45 тонн. Получен автокран мощностью 420 л.с. и грузоподъемностью 25 тонн, восемь самосвалов мощностью 400 л.с и грузоподъемностью 20 тонн, а также четыре фронтальных погрузчика. Закуплен автомобиль бортовой с краном, экскаватор–погрузчик, дробильно-сортировочный комплекс полумобильный. Кроме того, в распоряжение Крымавтодора поступили четыре дорожных гладковальцевых грузоподъемностью 12,5 и 8,5 тонн, полуприцеп самосвальный грузоподъемностью 3 тонны, мини-прицеп грузоподъемностью 4 тонны.

Фото: пресс-служба Крымавтодор

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