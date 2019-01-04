В Крыму очистили и подсыпали более 2 805 километров дорог

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сотрудники Крымавтодора приступили к очистке и посыпке противогололедными материалами региональных и межмуниципальных дорог. Об этом сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия «Крымавтодор».

В некоторых регионах Крыма идет снег. С начала снегопада дорожники очистили больше 2 805 км дорог. Обработали противогололедными материалами около 2 000 км.

По оперативной обстановке на данный момент израсходовано больше 1 150 тонн противогололедных материалов. При уборке дорог задействовано большое количество людей и техники. Работы по очистке и подсыпке дорог ведутся на постоянной основе.

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Министерство транспорта Республики Крым призывает водителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте в труднодоступные и горные районы.