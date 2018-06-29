Крымавтодор составил рейтинг замусоренности крымских дорог

Сотрудники ГУП РК «Крымавтодор» подвели итоги работы по санитарной очистке региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и составили рейтинг самых «грязных» участков. Об этом сообщил руководитель предприятия Дмитрий КРИВЕНКО.

«К сожалению, с началом высокого курортного сезона санитарное состояние крымских дорог заметно ухудшилось. С начала года с дорог собрали более 1800 кубометров – это 36000 мешков мусора, количество, равное объему олимпийского бассейна. Хочется надеяться, что гости полуострова будут внимательны к нашей природе и постараются поддерживать в чистоте дороги Крыма», — добавил Дмитрий КРИВЕНКО.

С начала года наибольшее количество мусора сотрудники Крымавтодора собрали на участках автодороги Граница с Украиной –– Симферополь – Алушта – Ялта, с которых вывезли более 244 м3 отходов.

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Второе место по замусоренности заняла дорога Ялта – Севастополь, на участках которой собрали 106,8 кубометров. Третье место досталось автодороге Симферополь – Евпатория, с ее участков вывезли 91,2 м3 мусора.

ГУП РК «Крымавтодор» составил рейтинг замусоренности участков, исходя из среднего количества отходов, собранных на километре автодороги:

автодорога «Граница с Украиной –– Симферополь – Алушта – Ялта»: 2,4 м3 мусора на км;

автодорога «Ялта – Севастополь»: 2,4 м3 мусора на км;

автодорога «Симферополь – Евпатория»: 1,7 м3 мусора на км;

автодорога «Керчь – Феодосия – Симферополь»: 1,3 м3 на км;

автодорога «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь»: 0,6 м3 на км.

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