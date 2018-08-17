«Крымавтодор» уничтожает карантинные растения вдоль дорог

Сотрудники государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор», занимающегося усовершенствованием и развитием автомобильных дорог, в рамках борьбы с карантинными растениями уничтожили сорняк более чем на 22 000 км обочин дорог. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Сотрудники «Крымавтодора» ведут активную борьбу с карантинными растениями вдоль региональных и межмуниципальных дорог республики.

По распоряжению службы автомобильных дорог Республики Крым с началом сезона цветения амброзии и других трав-вредителей началась активная очистка обочин.

Напоминаем, что амброзия – злостный сорняк, вызывающий серьезные аллергические реакции.

«Крымавтодор» также проводит опрыскивание обочин некоторых участков дорог с целью профилактики от трав-аллергенов.

За две недели дорожники очистили от сорняков более 22 000 километров обочин. Эта работа позволит сдержать распространение опасных растений.

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