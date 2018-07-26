«Крымавтотранс» рассмотрел 300 жалоб от пассажиров

За 2 квартал 2018 года в ГУП РК «Крымавтотранс» поступило 271 обращение от граждан и 26 перенаправлено Министерством транспорта Республики Крым для рассмотрения в пределах компетенции предприятия. Об этом сообщили из пресс-службы «Крымавтотранса».

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По факту поступивших обращений были проведены проверки, даны консультации, и часть обращений направлены для рассмотрения в другие органы и автомобильным перевозчикам.

Основная тематика обращений:

— неудовлетворительное состояние автомобильного транспорта перевозчиков;

— некомпетентность водительского состава;

— транспортная доступность междугородних перевозок пассажирам, прилетевших в Международный аэропорт «Симферополь»;

— отсутствие интерактивного расписания в сети Интернет и ресурса для покупки билетов в режиме on-line.

В результате проведённых проверок по факту обращений пассажиров к 14 сотрудникам автостанций применены дисциплинарные взыскания.

Кроме того, на официальном сайте размещено актуальное расписание по автостанциям и автовокзалам предприятия, а на территории аэровокзального комплекса запущены в работу билетные кассы.

Рассмотрение обращений граждан в ГУП РК «Крымавтотранс» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Граждане реализуют своё право на обращение в «Крымавтотранс» всеми доступными законом способами: лично, письменно, электронным запросом.

Напомним, что запросы можно направлять на адрес электронной почты ГУП РК «Крымавтотранс», через форму Обратной связи на официальном сайте и письмом через Почту России на адрес предприятия: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20-А.

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