Крымчан предупредили о возможности ЧС из-за шторма

В ближайшее время возможно повышение уровней воды. Связанно это с сильным штормом в Крыму.

Отдел мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях погоды.

В конце суток 6 сентября, а также 7 и 8 сентября на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, а на малых реках селевых бассейнов на 0,5-2,0 м с угрозой формирования селевых потоков.

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«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергосбережения, возможны аварийные ситуации. Также возможны размывы и подтопления дорог местного значения, огородов, подтопление пониженных участков местности. Повышается риск подтопления населенных пунктов и вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в горных и предгорных пунктах, а также на Южном берегу Крыма».

В населённых пунктах Крыма возможны такие ситуации, как в Ялте.

Вчера на Ялту обрушился сильный ливень. В результате этого затопило подвалы и подземные переходы, было затруднено движение на дорогах, без электричества остались несколько школ и историко-литературный музей города Ялты, а также были частично обесточены несколько населенных пунктов, находящихся недалеко от города.

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