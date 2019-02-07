Крымчан просят сообщать о мусорных свалках: открыта «горячая линия»

Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ призывает крымчан присылать всю информацию по вопросу некачественного вывоза мусора и местах, где встречаются мусорные навалы. Об этом сообщается на сайте «ЖКХ Контроль РК».

«Призываем всех неравнодушных крымчан и гостей Крыма в случае некачественного вывоза ТКО или обнаружения мусорных навалов, фотографировать их и отправлять на наш электронный адрес либо звонить на мобильный», — сообщает директор организации Анатолий ПЕТРОВ.

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«Горячая линия» будет работать ежедневно по будням с 9.00 до 17.00 по номерам: +7 (978) 969-00- 07 либо (3652) 51-34-34. Отправлять фото нужно на электронную почту gkh.crimea@yandex.ru.

Анатолий ПЕТРОВ заверяет, что вся полученная от крымчан информация будет оперативно передаваться в ответственные органы власти и муниципалитеты.