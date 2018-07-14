Крымчане и туристы беспокоятся о частых «встречах» со змеями

Все чаще от крымчан и туристов полуострова стали поступать жалобы на пресмыкающихся. Змеи охотятся в море и их даже не смущают купающиеся там люди. Они заползают на дачные участки и даже были зафиксированы случаи, когда змеи оказывались в домах. А недавно на керченском пляже очевидцы сообщили о встрече с агрессивной ядовитой змеей.

«Да, в этом году есть змеи. Но не думаю, что их стало больше: вспышек о росте численности не зафиксировано. Просто установившаяся погода способствует их активности. Когда станет немного жарче, они расползутся по норам, где будут пережидать зной», – рассказал герпетолог Олег КУКУШКИН корреспонденту РИА «Новый День».

КУКУШКИН отметил, что в Керчи на данный момент встречи с гадюкой не зарегистрировано. Очень часто люди путают ее и морского ужа сильно напоминающего гадюку. У гадюки на голове нет выраженных красных или желтых пятен как у ужа, и он не ядовит.

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В своем сообщении герпетолог сообщил, что в Феодосии гадюки встречаются, но случаев данной встречи зафиксировано лишь несколько за год.

Самой распространенной змеей в Крыму является полоз, который не является ядовитым. В отличии от его собрата желтобрюхого полоза, который в длину может достигать полутора метра и часто любит первый нападать.

«Если вы упадете на гадюку, то, можно сказать, вам повезло. А вот встреча с каракуртом, который тоже здесь живет и в июле уже весьма активен, может закончиться более серьезными последствиями для здоровья», – предупредил герпетолог.

По заявлению эксперта, если вас укусила гадюка, то нужно принять антигистаминные препараты и немедленно обратиться к врачу.

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