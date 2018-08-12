Крымчане вновь жалуются на пробки под Феодосией

Проблемный участок трассы Керчь-Симферополь под Феодосией накрыло волной новых пробок. Об этом написал возмущенный пользователь социальной сети Вконтакте (группа ЧЕРНЫЙ СПИСОК|КЕРЧЬ).

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Пользователь написал, что пробки начиналось еще до въезда в Феодосию, а сама поездка по проблемному участку заняла почти три часа.

«…Пробки километровые!!! Пробка перед Феодосией в сторону Керчи начиналась в 5 км до Феодосии, и заканчивалась в Батальном, кому интересно посмотрите по карте сколько это. И не то, что медленно ехали, а просто стояли. Я так думаю часа 2-3 точно в духовке люди просидели», — написал очевидец.

Недавно глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ поручил разобраться с пробками на этом участке трассы. Так, например, движение грузового транспорта в Крыму на данный момент ограничено из-за постоянных многокилометровых пробок, которые возникали, из-за большого скопления грузовиков на дорогах. С 1 августа водителям грузовиков разрешено передвигаться только в ночное время суток.

«…Вчера доблестный КамАЗ собрал по трассе Керчь — Симферополь около 30 машин, но упёрто шёл по середине дороги с крейсерской скоростью 50 км в час. Ему моргали, сигналили, без разницы. В итоге его обгоняли по обочине, по сплошным, так он ещё и подрезать пытался. И это не единичный случай, постоянно ведут себя неподобающе…», — написал очевидец.

КерчьИНФО напоминает, что после открытия первой очереди трассы «Таврида» в конце 2018 года — напряженность на проблемном участке трассы Керчь-Симферополь должна частично пропасть.

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