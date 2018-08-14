Крымчане за полгода заплатили штрафов на 18 000 000 рублей за нарушение правил пожарной безопасности

Сегодня в администрации города Керчь прошло публичное обсуждение с главным управлением МЧС России по Республике Крым. На нем работники МЧС рассказали и проделанной работе за первую половину 2018 года.

Исполняющий обязанности начальника отдела государственного пожарного надзора Дмитрий Владимирович БОРОВСКИЙ рассказал, что за полгода было совершено 10,5 тысяч нарушений в области пожарной безопасности. Он подчеркнул, что это на 16% меньше, чем было за аналогичный период в прошлом году. Также по результатам проверки было вручено 741 предписание на устранение, а в среднем выполнения предписаний составило 76%.

«По результатам проверок и выявленных нарушений требований пожарной безопасности составлено 1059 административных протоколов на общую сумму более 18 000 000 рублей. 802 административных наказания в виде штрафа и 300 административных наказаний в виде предупреждения без наложения штрафных санкций», — рассказал Дмитрий Владимирович.

Он также рассказал, что типовыми массовыми нарушениями обязательных требований были: отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение при пожаре и эвакуации людей, а также эксплуатация эвакуационных путей и выходов, которые попросту были закрыты, заставлены или переделаны.

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