Крымчане за полгода заплатили штрафов на 18 000 000 рублей за нарушение правил пожарной безопасности

Крымчане за полгода заплатили штрафов на 18 000 000 рублей за нарушение правил пожарной безопасности

Сегодня в администрации города Керчь прошло публичное обсуждение с главным управлением МЧС России по Республике Крым. На нем работники МЧС рассказали и проделанной работе за первую половину 2018 года.

Исполняющий обязанности начальника отдела государственного пожарного надзора Дмитрий Владимирович БОРОВСКИЙ рассказал, что за полгода было совершено 10,5 тысяч нарушений в области пожарной безопасности. Он подчеркнул, что это на 16% меньше, чем было за аналогичный период в прошлом году. Также по результатам проверки было вручено 741 предписание на устранение, а в среднем выполнения предписаний составило 76%.

«По результатам проверок и выявленных нарушений требований пожарной безопасности составлено 1059 административных протоколов на общую сумму более 18 000 000 рублей. 802 административных наказания в виде штрафа и 300 административных наказаний в виде предупреждения без наложения штрафных санкций», — рассказал Дмитрий Владимирович.

Он также рассказал, что типовыми массовыми нарушениями обязательных требований были: отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение при пожаре и эвакуации людей, а также эксплуатация эвакуационных путей и выходов, которые попросту были закрыты, заставлены или переделаны.

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