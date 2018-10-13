Крымчанин наворовал овец на 104 тысячи рублей

Полиция Крыма раскрыла крупную кражу домашнего скота двухгодичной давности.

Ранее в отдел полиции обратился житель одного из поселков Джанкойского района. Мужчина рассказал, что в 2016 году у него украли 13 овец, чем был причинен значительный материальный ущерб в сумме 104 тысячи рублей. В совершении данного преступления он заподозрил своего бывшего пастуха, который в этом же году пропал.

Участковый сразу же установил местонахождение злоумышленника, который написал явку в повинной. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Читайте: Врача в Крыму судили за убийство младенца

Джанкойскими полицейскими возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи за кражу предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.