Крымчанин наворовал овец на 104 тысячи рублей

Полиция Крыма раскрыла крупную кражу домашнего скота двухгодичной давности.
Ранее в отдел полиции обратился житель одного из поселков Джанкойского района. Мужчина рассказал, что в 2016 году у него украли 13 овец, чем был причинен значительный материальный ущерб в сумме 104 тысячи рублей. В совершении данного преступления он заподозрил своего бывшего пастуха, который в этом же году пропал.
Участковый сразу же установил местонахождение злоумышленника, который написал явку в повинной. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Джанкойскими полицейскими возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи за кражу предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.