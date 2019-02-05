В тюрьму за миллион: крымчанин пытался подкупить полицейских

Вынесен приговор по уголовному делу о даче миллионной взятки полицейским. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Кировский районный суд вынес приговор в отношении 31-летнего жителя села Партизаны Кировского района. На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в даче взятки в особо крупном размере.

Установлено, что осужденный выращивал на территории своего дома коноплю. При выявлении наркосодержащих растений сотрудниками полиции, он предложил им 1 300 000 рублей в долларовом эквиваленте за непривлечение его к ответственности. Полицейские от взятки отказались.

Читайте: Распространителей наркотиков в Керчи осудили на 6 и 7 лет

Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере почти 4 000 000 рублей.