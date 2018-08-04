Крымчанин устроил акцию самосожжения (ВИДЕО)

3 августа перед зданием администрации Симферополя собрался митинг возмущенных крымчан. Крымские татары, активисты «поляны протеста» «Стрелковая», выражали свое недовольство застройкой участка земли, на котором они начали возводить фундаменты своих домов.

В ходе митинга один из протестующих облил свою одежду быстро воспламеняющейся жидкостью и поднес к себе зажигалку. Мужчина успел получить ожоги, прежде чем огонь потушить. Пострадавшего отвезли в больницу для оказании медицинской помощи, где диагностировали 10% ожог тела.

На данный момент состояние пострадавшего стабильное. Врачи обещают выписать «поджигателя» через 4 дня.

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Пользователи соцсетей сообщают, что человека, который устроил публичную акцию самосожжения, зовут Ватан Карабашев, и он пришел на митинг, чтобы защитить свою мать, имевшую на застраиваемом участке капитальный фундамент. На данный момент основа будущего дома разрушена фирмой «Акура», которая возводит на поляне новый жилищный комплекс.

Самосожжение в Симферополе (ВИДЕО)

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