Крымчанин забил до смерти свою пожилую мать

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело. Он напал на собственную мать.

Установлено, что житель Кировского района сильно избил свою престарелую мать, которая в силу возраста и состояния здоровья пребывает в беспомощном состоянии. Он ей умышленно нанес не менее пяти ударов кулаками в область груди и туловища, причинив ей закрытую тупую травмы грудной клетки с множественными переломами ребер с двух сторон. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Республике Крым.

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Смерть потерпевшей наступила в результате травматического шока, множественных переломов ребер.

Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Крымчанину грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет, в отношении мужчины Кировским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

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