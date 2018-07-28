Крымчанка одержала победу на Чемпионате мира по тхэквондо

Недавно в городе Дурбан (ЮАР) состоялся Чемпионате мира по тхэквондо, в котором приняла участие и завоевала четыре золотые медали сотрудник Крымской таможенной службы Анастасия ПЯСТОВА. Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

В соревнованиях участвовали более четырехсот спортсменов из 28 стран.

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По итогам проведенных соревнований можно только восторгаться девушкой. Она заняла первые места в следующих программах: командном спарринге, командном хъенге, командном силовом разбивании и командной спецтехнике.

В сообщении также было сказано, что Анастасия стала серебряным призером в программе спарринг и теперь у нее помимо наград, которые она получила на чемпионате Крыма и России, у девушки четыре золотые и одна серебряная медали Чемпионата мира.

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