«Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности

За последние дни в Крыму очень часто объявлялись предупреждения: реки выходили из берегов, были грозы, смерчи и гидрометеорологических явления. Для максимальной оперативности при устранении последствий непогоды в электрических сетях в ГУП РК «Крымэнерго» объявлен режим повышенной готовности.

«Из-за непогоды, пришедшей в Крым на прошлой неделе, повреждения электросетей фиксировались практически во всех районах полуострова. Сильный ветер, ливни и грозы выводили из строя трансформаторные подстанции и линии электропередачи, а размокшие дороги затрудняли специалистам доступ к местам работ» — пишет официальный сайт «Крымэнерго».

Круглосуточно контролирует ситуацию штаб электросетевого комплекса ГУП РК «Крымэнерго». К выполнению аварийно-восстановительных работ в ГУП РК «Крымэнерго» готовы 213 бригад (917 человек): 42 оперативно-выездные бригады (ОВБ) находятся на постоянном круглосуточном дежурстве, еще 171 бригада будет привлечена при необходимости. Предприятие готово задействовать до 278 единиц автотехники и спецмеханизмов.

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