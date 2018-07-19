«Крымэнерго» реорганизуют в акционерное общество

Государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» пройдет реорганизацию и станет акционерным обществом. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.

«ГУП РК «Крымэнерго» будет реорганизовано в акционерное общество при полном сохранении рабочих мест. Доля Республики Крым составит 50%, что позволит обеспечить полное влияние на кадровую политику предприятия. Перед нами стоит важная задача – сделать деятельность компании прозрачной и повысить эффективность выполняемых работ», — заявил АКСЕНОВ.

Глава РК отметил, что при переходе предприятия в новую организационно-правовую форму собственности из федерального бюджета будет выделено 9 миллиардов рублей на реконструкцию сетей «Крымэнерго». АКСЕНОВ уверен, что если предприятие определится с приоритетностью в направлениях, то сможет стать известным брендом.

«Тем не менее, чтобы достичь положительного результата, необходимо приложить огромные усилия. У предприятия, несмотря на большие заслуги, есть достаточно нерешенных вопросов: очередь на подключение к техприсоединениям, которая насчитывает свыше 5 тысяч пользователей, проблема с переходом на индивидуальные договоры расчетов в садоводческих кооперативах и так далее», — отметил глава РК.

В своем сообщении АКСЕНОВ также написал, что нужно уделить внимание вопросам, которые поступают от граждан в социальных сетях и на горячие линии и не забывать о том, что главы администраций должны предоставить планы погашения задолженностей перед «Крымэнерго».

Читайте: Горячие линии Крымэнерго

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.