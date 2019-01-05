«Крымэнерго» восстановило линии электропередач, которые были повреждены стихией

ГУП РК «Крымэнерго» восстановило все линии электропередач, которые были повреждены из-за сильного ветра и дождя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«По состоянию на 23:05 4 января устранены все технологические нарушения в сетях 6-10 кВ, возникшие вследствие сильного ветра, дождя, переходящего в обильный снег с налипанием и гололедными отложениями. В ликвидации последствий непогоды были задействованы 44 бригады (127 специалистов и 51 единица спецтехники)», — сообщили в ведомтсве.

Помимо этого, в пресс-службе рассказали, что на данный момент продолжается устранение повреждений в сетях 0,4 кВ по точечным заявкам потребителей. Аварийно-восстановительные работы будут идти в круглосуточном режиме.

«Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» прилагают максимум усилий для скорейшей подачи электроэнергии в дома крымчан», — подытожили в пресс-службе.