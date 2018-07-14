«Крымгазсети» попрощались с тремя начальниками и заместителем директора

После длительных проверок из «Крымгазсетей» были уволены начальники трёх управлений предприятия и заместитель директора Олег БЕГИНИН. Об этом сообщил глава Крыма Сергей АКСЕНОВ на своей страницы в Facebook.

«В течение месяца был проведен ряд проверок в районных управлениях эксплуатации газового хозяйства. В результате проверок выявлены недобросовестные руководители управлений, которые, пользуясь своим положением, создали аффилированные профильные структуры. Итог: уволены первый заместитель директора «Крымгазсетей» господин БЕГИНИН, а также начальники Евпаторийского, Бахчисарайского и Ялтинского управлений», – написал АКСЕНОВ.

Также он отметил, что еще были закрыты 19 незаконных станций, которые предоставляли услуги по продаже баллонного газа. В своем сообщении он также сказал, что частники не имели на никаких допусков на продажу баллонного газа.

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«Частники, не имея никаких допусков и разрешений, по сути, не просто продавали крымчанам баллонный газ, а занимались спекуляцией, превышая цену, предлагаемую государством, практически на одну треть. Как следствие (закрытия станций) – всего за один месяц объем продаж сжиженного газа предприятием «Крымгазсети» увеличился более чем в четыре раза, с 76 тонн до 370», – сообщил АКСЕНОВ.

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