Крымская строительная компания получила финансирование на строительство автодороги к Крымскому мосту

Для выполнения работ в рамках строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода к Крымскому мосту в Керчи крымской строительной компании предоставлено финансирование в размере 53 000 000 рублей. Источник финансирования — кредитная линия в одном из российских банков.

Так, РНКБ открыл кредитную линию для ООО «Альт-Эра». Как сообщили в пресс-службе банка, финансовые средства предоставлены на 8 месяцев.

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«Одним из приоритетов для банка является поддержка предприятий, которые реализуют социально значимые проекты. С учетом недавнего открытия Крымского моста качество дорог как в Керчи, так и в регионе в целом особенно важно для жителей и гостей полуострова», — говорится в сообщении.

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