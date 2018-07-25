Крымская транспортная прокуратура выявила нарушения в трудовых правах инвалидов

Крымской транспортной прокуратурой была проведена проверка по выполнению трудовых прав инвалидов, в результате чего были выявлены нарушения исполнения требований трудового законодательства и законодательства о социальной защите инвалидов на поднадзорных предприятиях железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Об этом стало известно от пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.

Ведомством установлено, что руководители предприятий не обеспечивали инвалидов 1,2 и 3 группы социальной защитой. Работники занимались рабочей деятельностью на условиях полной занятости, хотя у людей с ограниченными возможностями рабочая неделя должна быть не более 35 часов.

Кроме того, у работников-инвалидов 1 и 2 категории была стандартная налоговая ставка, вместо пониженной.

«С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес транспортных предприятий внесено 6 представлений, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, права инвалидов восстановлены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — пишется в сообщении.

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