Крымская железная дорога за полгода перевезла около 1 500 000 пассажиров

За 6 месяцев 2018 года услугами железнодорожного транспорта воспользовались 1 467 6000 пассажиров. Это на 2 600 человек больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что по итогам полугодия выполнение плана по погрузке грузов составляет 109% к бюджетному плану или 111% к уровню прошлого года. Увеличена погрузка по таким номенклатурам грузов, как: промсырье, строительные грузы, метизы, грузы в контейнерах и другие.

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Положительная динамика роста объемов грузопереработки наметилась в работе погрузо-разгрузочных участков, которую необходимо сохранить и приумножить. Так, по итогам полугодия объем грузопереработки силами предприятия составил 191 100 тонн и составляет 129% к уровню прошлого года.

Стоит отметить выполнение показателей использования локомотивов. Средняя участковая скорость к техническому плану увеличена на 3,3 %, пробег локомотива — на 1,1%, среднесуточная производительность локомотива выше на 6,8%, средний вес поезда увеличен на 2,6% (3 498 тонн) к заданному показателю. Данные показатели за 6 месяцев также выполнены выше технического плана и уровня прошлого года.

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