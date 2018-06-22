Крымские аграрии понесли убытки в 300 000 000 рублей из-за засухи

Сергей АКСЁНОВ простит правительство РФ проработать вопрос о возмещении убытков.

Об этом Глава Республики сообщает на своей официальной странице в социальной сети:

«К сожалению, в этом году на территории Республики Крым сложились неблагоприятные погодные условия. В 6 регионах Крыма объявлен режим ЧС в связи с засухой. Предварительно потери составляют порядка 300 млн рублей, однако данная сумма может достигнуть миллиарда рублей. В этой связи правительство Республики Крым просит Правительство РФ проработать вопрос возмещения убытков сельхозпроизводителям».

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Всего предстоит убрать 534 тысячи га. На данный момент фактически обмолочено 132 тысячи га или 24%. Средняя урожайность по зерновым в этом году составляет 16 центнеров с гектара — в два раза меньше, чем в прошлом году. И соответственно, общий объем сбора в прошлом году был 1 млн 700 тысяч тонн. В этом будет 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых.

«Гибель посевов озимых отмечена на площади более 18 тысяч га, яровые погибли на площади около 4 тысяч га. Такая же ситуация с обеспечением кормами. Сегодня в Республике Крым по кормам заготовлено 6 ц кормовых единиц на одну условную голову. Установленная норма — более 17 ц. Согласно прогнозу потребность в грубых кормах у нас на зимний период удается покрыть на 58%, в сочных — на 15%. Если осадки будут, а такой прогноз с августа есть, то ситуация может выровняться»,— отметил Сергей Валерьевич.

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