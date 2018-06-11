Крымские дороги готовят к увеличенному трафику

Крымские дороги готовы к курортному сезону. Пробку перед Феодосией можно объехать.
Строительство трассы «Таврида» продолжается, но крымские дороги уже должны быть готовы к увеличенному потоку туристов.
На днях был Завершен ремонт участков дорог, по которым транспорт сможет попадать в Симферополь и на запад Крыма в объезд основной трассы Керчь-Феодосия, в случае возникновения заторовых ситуаций в высокий туристический сезон. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства.
«Для альтернативного объезда Феодосии восстановлено покрытие ряда автодорог в Ленинском и Кировском районах, в том числе при помощи технологии холодного ресайклинга. Покрытие было восстановлено на дорогах Владиславовка – Каменское, Соляное – Богатое и Джанкой – Феодосия – Керчь. Кроме того, было отремонтировано два моста и три водопропускные трубы», — говорится в сообщении.
Читайте: В Керчи снова будет пробка: ремонт ШГС продолжается
Председатель Госкомитета дорожного хозяйства Сергей КАРПОВ совместно с заместителем министра курортов и туризма Людмилой БАБИЙ проинспектировали подготовку объездных дорог по маршруту Батальное-Семисотка-Владиславовка.Это дорога позволит объехать пробку в Приморском и Береговом.
В инспекции также приняли участие и.о. директора Крымавтодора Дмитрий КРИВЕНКО, начальник Службы автомобильных дорог Никита ГАРАНИН, представители подрядных организации.
ФОТО: пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства