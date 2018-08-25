Крымские котельные научатся автоматически регулировать тепло в домах

Котельные в Крыму планируют перевести на автоматическое управление всеми технологическими процессами. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Виктор ДОЙЧЕВ.

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По его словам, проект запустят уже в этом году в Симферополе для пяти городских котельных.

«Мы закупили программу, она будет обеспечивать диспетчеризацию, регулирование и автоматическое управление всеми технологическими процессами на котельных и центральных тепловых пунктах. На следующей неделе приезжают подрядчики. Мы одну уже запустили котельную на проспекте Кирова. В этом году мы хотим сделать пять пилотных проектов в Симферополь, и дальше разработана программа по всем городам Крыма», — отметил он.

Директор ГУПа отметил, что переход на автоматизацию приведет к экономии тепла и уменьшению расходов энергоносителей при высокой температуре на улице.

На данный момент не известно когда и в Керчи появится данная система.

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