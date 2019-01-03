Крымские рыбаки установили рекорд по вылову сельди

Крымские рыбаки выловили в 2018 году 85 тонн черноморско-азовской проходной сельди. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента по рыбному хозяйству Минсельхоза Республики Крым Андрей ДЕДЮХИН.

«В 2018 году крымские рыбаки выловили 85 тонн сельди. Это рекордные как минимум за пять последних лет показатели и почти в три раза больше, чем в 2017 году».

Он уточнил, что рекордные показатели вылова связаны с благоприятными условиями для промысла. Также сказался стабильный спрос на эту рыбу. Крымские предприятия работают над глубокой переработкой сельди, в частности над изготовлением из нее пресерв. Уже были выпущены пробные экземпляры таких пресервов, которые получили положительные отзывы от потребителей.

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По его словам, основные объемы выловленной крымскими рыбаками сельди реализуются на полуострове. Кроме того, она претендует на статус крымского бренда под названием «Керченская сельдь».

«Название бренда «Керченская сельдь» сложилось из-за традиционного района ее промысла — Керченского пролива. У сельди есть особенности с точки зрения вкусовых характеристик, и брендирование даст возможность более успешному ее продвижению на рынке», — добавил ДЕДЮХИН.

Черноморско-азовская проходная сельдь обитает в Черном и Азовском морях. Ее средний размер составляет 25-30 см. Рыба отличается мясом розоватого цвета и сладковатым вкусом.